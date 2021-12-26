القوات النيجيرية تحبط هجومًا لبوكو حرام على بوني يادي

11:12 م الأحد 26 ديسمبر 2021
القوات النيجيرية تحبط هجومًا لبوكو حرام على بوني يادي

الجيش النيجيري

أبوجا - (أ ش أ):

أحبطت القوات النيجيرية محاولات بوكو حرام، التابعة لتنظيم داعش (غربي إفريقيا)، هجومًا على بلدة بوني يادي، منطقة حكومة جوجبا المحلية بولاية يوبي شمالي شرقي البلاد في وقت متأخر من اليوم الأحد.

ذكرت صحيفة "ديلي نيجيريان" النيجيرية أن البلدة شهدت احتفالات بعد تمكن القوات النيجيرية من دحر هجوم الإرهابيين، موضحة أن القوات البرية اشتبكت مع الإرهابيين في مواجهة شرسة، بينما قصفت طائرات سلاح الجو الإرهابيين، الذين كانوا يقتربون من بوني يادي باستخدام عربات مزودة بمدافع رشاشة.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان، رؤيتهم مقاتلي بوكو حرام يحاولون عبور جدول بعرباتهم، ومحاولتهم عبور النهر بعرباتهم الثقيلة من المحور الشمالي، لكن شاحنة واحدة فقط كانت قادرة على العبور، وغادر بقية الإرهابيين شاحناتهم وتقدموا باتجاه بوني يادي سيرًا على الأقدام، من بين العشرات ممن عبروا الجدول.

وأكد مصدر أمني إحباط محاولة الإرهابيين، والاستيلاء على قاذفة قنابل وقتل العديد من مقاتلي بوكو حرام، مشيرًا إلى تدمير شاحناتهم من قبل القوات النيجيرية.

وذكرت تقارير أولية أنه تم القضاء على سبعة من مقاتلي داعش خلال المواجهة.

هذا المحتوى من

Asha
بوكو حرام هجوم مسلح القوات النيجيرية نيجيريا بوني يادي

الخبر التالى:

بريطانيا: اعتقال رجل يحمل قوسًا في مقر إقامة الملكة الريفي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

542

متعافون اليوم

378843

إجمالي الإصابات

21510

إجمالي الوفيات

314994

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • طقس الاثنين |شديد البرودة ليلا.. والأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا