بايدن ناعيا الأسقف توتو: إرثه يتجاوز الحدود وسيتردد صداه على مر العصور

10:14 م الأحد 26 ديسمبر 2021
بايدن ناعيا الأسقف توتو: إرثه يتجاوز الحدود وسيتردد صداه على مر العصور

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه وقرينته السيدة الأولى جيل بايدن "يشعران بالحزن " لسماع خبر وفاة بطل جنوب أفريقيا المناهض للفصل العنصري رئيس الأساقفة ديزموند توتو.

وذكر بايدن وقرينته أن "شجاعته ووضوحه الأخلاقي ساعدا في إلهام التزامنا بتغيير السياسة الأمريكية تجاه نظام الفصل العنصري القمعي في جنوب أفريقيا"، مشيران إلى أنهما التقيا توتو في عدة مناسبات على مر السنين.

وقالا عن رمز حقوق الإنسان الراحل والحائز على جائزة نوبل للسلام، الذي توفي عن عمر يناهز 90 عاما، "إن إرثه يتجاوز الحدود وسيتردد صداه على مر العصور".

وأضافا: "باسم شعب الولايات المتحدة، نبعث بخالص تعازينا الى شعب جنوب أفريقيا الذي ينعى فقدان أحد أهم أبائه المؤسسين".

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