لبنان: محاضر ضبط لمخالفي الإجراءات الاحترازية في المطار أثناء الزحام الشديد

بيروت - (أ ش أ):

أكد وزير السياحة اللبناني وليد نصار، أنه سيتم عمل محاضر ضبط بحق كل من يخالف الإجراءات الاحترازية في مطار رفيق الحريري الدولي، وذلك بعد الشكاوى التي تابعها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن وضع وصفه البعض بالكارثي وخصوصا في قاعة انتظار الوافدين التي تشهد زحاما كبيرا خلال الفترة الماضية.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن بعض المستقبلين للعائدين يقفون من دون أي إجراءات وقائية من كورونا، بحيث لا تلتزم الغالبية بالكمامات، موضحة أن وزير السياحة بادر فورا الى الاتصال بكل من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي ورئيس المطار المهندس فادي الحسن لحل المشكلة.

وأضافت أن وزير الداخلية أكد أنه تابع الموضوع وتواصل مع جهاز أمن المطار، بحيث تم الاتفاق على اتخاذ قرار بإبعاد المواطنين عن بعضهم البعض، والطلب منهم الالتزام بالمسافات الآمنة مع وضع الكمامات.

وشدد وزير السياحة على أن تطبيق الاجراءات واجب على المسؤولين متابعته، لكن المسؤولية الاكبر تبقى على المواطن نفسه.