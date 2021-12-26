غدًا.. اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

القاهرة - (أ ش أ):

يعقد وزير الخارجية سامح شكري مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والفلسطيني رياض المالكي، غدًا الاثنين اجتماعًا وزاريًا بالقاهرة.

ويبحث الاجتماع - الذي يجرى بقصر التحرير - مستجدات القضية الفلسطينية، ويأتي اللقاء استمرارًا للتنسيق القائم بين مصر والأردن وفلسطين.