غدًا.. اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة لبحث مستجدات القضية الفلسطينية
القاهرة - (أ ش أ):
يعقد وزير الخارجية سامح شكري مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي والفلسطيني رياض المالكي، غدًا الاثنين اجتماعًا وزاريًا بالقاهرة.
ويبحث الاجتماع - الذي يجرى بقصر التحرير - مستجدات القضية الفلسطينية، ويأتي اللقاء استمرارًا للتنسيق القائم بين مصر والأردن وفلسطين.
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