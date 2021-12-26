استمرار تسجيل العديد من الإصابات والوفيات بسبب كورونا بجميع أنحاء العالم

عواصم عالمية - (أ ش أ):

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس كورونا، اليوم /الأحد/، وذلك خلال الساعات الأخيرة.

فعلى الصعيد الأوروبي، سجلت السلطات الصحية الألمانية 3720 إصابة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في ألمانيا منذ ظهور الوباء وحتى اليوم 7 ملايين و3196 إصابة، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة، لتبلغ حصيلة الوفيات 111 ألفا و40 حالة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 81 حالة وفاة، و24 ألفا و883 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنصرمة، ليبلغ إجمالي الوفيات المسجلة 136 ألفا و611 حالة، وإجمالي الإصابات التراكمي 5 ملايين و647 ألفا و313 إصابة.

وفي الدانمارك، سجلت وزارة الصحة 14 ألفا و200 إصابة جديدة و13 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 699 ألفا و608 إصابة، والوفيات إلى 3210 حالة وفاة.

بهولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 ألفا و886 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و65 ألفا و10 إصابات.. كما تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى الوفيات بسبب الفيروس إلى 20 ألفا و716 حالة.

وفي أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 11 ألفًا و182 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 691 ألفًا و557 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 5890 حالة عقب تسجيل 47 على مدار الأسبوع الماضي.

وفي صربيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 26 حالة وفاة، و9265 إصابة بالفيروس، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البلاد منذ ظهور الوباء إلى 12 ألفا و594 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة مليونا و290 ألفا و469 إصابة.

أما في اليونان، فسجلت السلطات الصحية 4036 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليونا و74 ألفًا و869 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 20 ألفًا و429 حالة عقب تسجيل 79 حالة على مدار أمس.

وفي البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3732 إصابة جديدة و13 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليونا و279 ألفا و785 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 18 ألفا و874 حالة وفاة.

وفي رومانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 349 إصابة جديدة و15 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليونا و802 ألفا و745 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 58 ألفا و551 حالة وفاة.

وفي بيلاروسيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 983 إصابة جديدة و15 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 693 ألفا و584 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5499 حالة وفاة.

وفي مالطا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 572 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 46 ألفا و250 حالة والوفيات إلى 475.

وفي قبرص، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 268 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات إلى أكثر من 147 ألف حالة، والوفيات إلى 628 حالة وفاة بعد تسجيل حالة وفاة على مدار أمس.

وعلى الجانب الآسيوي، سجلت أذربيجان 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 614 ألفًا و630 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 8297 حالة عقب تسجيل 13 حالة وفاة على مدار أمس.

وفي سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 209 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 277 ألفًا و746 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 822 حالة عقب تسجيل حالة وفاة واحدة على مدار أمس.

وفي إندونيسيا، أعلنت فرقة العمل المعنية بأزمة كورونا تسجيل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و261 ألفا و759 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة وفيات الفيروس إلى 144 ألفا و55 حالة وفاة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1857 إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 حالة وفاة ناجمة عنه خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 6 ملايين و184 ألفا و762 إصابة، والوفيات إلى 131 ألفا و400 حالة وفاة.

أما في بروناي، فسجلت السلطات الصحية 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 15 ألفًا و447 إصابة، بينما توقفت حصيلة الوفيات عند 57 حالة نظرا لعدم تسجيل أي حالات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 268 إصابة جديدة و4 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى مليونا و583 ألفا و253 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و60 حالة وفاة.. كما سجلت السلطات الصحية 398 إصابة جديدة و13 حالات وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 583 ألفا و649 إصابة، والوفيات إلى 14 ألفا و884 حالة وفاة.

وعلى مستوى القارة الإفريقية، سجلت كينيا 1196 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 282 ألفًا و554 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 5361 حالة عقب تسجيل حالتي وفاة على مدار أمس.

وفي زامبيا، أظهرت البيانات الرسمية تسجيل 1539 إصابة جديدة و5 حالات وفاة خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 233 ألفا و120 إصابة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3702 حالة وفاة.

وفي أوغندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1116 إصابة وحالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 134 ألفا و348 إصابة، والوفيات إلى 3275 حالة.

وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1305 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 236 ألفا و14 حالة، والوفيات إلى 3014 حالة.