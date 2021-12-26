تغير المناخ يدفع حيوانات الرنة في لابلاند للتحرك جنوبًا بحثًا عن الطعام

لندن - (د ب أ)

قال باحثون ورعاة محليون إن حيوانات الرنة في إقليم لابلاند تقوم بشكل متزايد برحلات طويلة جنوبا بحثا على طعام بسبب تأثيرات تغير المناخ.

وقال جوكو كومبولا، العالم في معهد الموارد الطبيعية في فنلندا، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "حيوانات الرنة لا تستطيع الحفر في الثلوج نظرا لصعوبة هذه العملية، لذلك فهي تتحرك بعيدا بحثا عن أرض يوجد بها جليد خفيف لكي تتمكن من إزالته بسهولة وتناول نبات الأشنة أسفله".

وذكر أنه في الموطن الأسطوري لحيوانات الرنة الأخرى التي تجر عربة سانتا كلوز من الأسهل تقليديا على الحيوانات العثور على طعام لتأكله تحت الثلج.

ولكن بسبب الاحتباس الحراري، تتشكل طبقة من الثلج بشكل متكرر على الجليد بعد هطول الأمطار، أو عندما يذوب الثلج. وتكون هذه الطبقة صعبة الاختراق، مما دفع حيوانات الرنة إلى السفر لمسافة تصل إلى 100 كيلومترا لإيجاد الطعام، وفقا للمربين.

وقال علماء إن درجة حرارة القطب الشمالي تتزايد مرتين أسرع من بقية العالم نتيجة لتغير المناخ.