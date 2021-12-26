سنغافورة ترفع حظر الدخول عن القادمين من 10 دول أفريقية

07:47 م الأحد 26 ديسمبر 2021
سنغافورة ترفع حظر الدخول عن القادمين من 10 دول أفريقية

سنغافورة ترفع حظر الدخول عن القادمين من 10 دول أفر

سنغافورة - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية أنه تقرر رفع الحظر المفروض على دخول الركاب القادمين من 10 دول أفريقية، اعتبارا من منتصف الليلة.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية، اليوم الأحد، أن الدول هي" بوتسوانا وإسواتيني وغانا وليسوتو وملاوي وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي".

وسيخضع الركاب الذين يصلون إلى سنغافورة ولديهم سجل سفر إلى هذه البلدان خلال الـ 14 يوما الماضية للتدابير الحدودية الخاصة بالبلد من الفئة الرابعة، وهذا يعني أنه سيتعين عليهم إجراء اختبار فيروس (كورونا) في غضون يومين قبل المغادرة إلى سنغافورة، واختبار آخر عند الوصول ، كما سيتعين عليهم العزل لمدة 10 أيام في منشأة مخصصة، وسيتم إجراء اختبار( كورونا ) أخر في نهاية فترة الحجر الصحي.

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Asha
سنغافورة رفع حظر السفر الدول الافريقية

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