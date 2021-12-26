ارتفاع إصابات كورونا يخيم بظلاله على موسم العطلات في العالم

واشنطن - (د ب أ)

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، مما أضفى أجواء سلبية على عطلة نهاية الأسبوع في كثير من الدول.

وسجلت الصين أكبر عدد من الإصابات المحلية منذ يناير حيث يمثل تفشى الفيروس فى مقاطعة شنشى أحد أكبر التحديات للحكومة حتى الآن في سياستها الخاصة بـ "صفر كوفيد"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وبحسب شبكة "سى إن إن" الاخبارية، تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة بمتحور أوميكرون في الولايات المتحدة ما تم رصده أثناء موجة تفشي متحور دلتا. وألغت شركات الطيران الأمريكية ما يقرب من 1900 رحلة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بسبب نقص الموظفين المرتبط بارتفاع حاد في عدد الحالات.

وسجلت فرنسا رقما قياسيا يوميا يزيد على 100 ألف حالة جديدة، في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة إجراءات أكثر صرامة، بينما شهدت إيطاليا أيضا أعلى حالات الإصابة لديها. لكن الحالات اليومية في ألمانيا تراجعت أكثر، في حين أبلغت روسيا عن أدنى مستوى للإصابات الجديدة منذ نهاية سبتمبر.

وكشفت دراسة عن أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر في غضون أيام من الشعب الهوائية إلى القلب والدماغ وكل عضو تقريبا في الجسم، حيث قد يستمر لعدة أشهر.

وعالميا، بلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة 279 مليون حالة، وبلغ عدد الوفيات 39ر5 مليون وفاة، في حين تم إعطاء أكثر من 95ر8 مليار جرعة لقاح.