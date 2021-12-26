فاوتشي: أوميكرون يقترب من ملء المستشفيات

06:43 م الأحد 26 ديسمبر 2021
فاوتشي: أوميكرون يقترب من ملء المستشفيات

أنتوني فاوتشي

واشنطن - (د ب أ)

طالب أنتوني فاوتشي المستشار الطبي للرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين بالتحلي باليقظة فيما يتعلق بالمتحور أوميكرون على الرغم من أن أعراضه ربما تكون أقل خطورة لأن عدد الحالات لا يزال من الممكن أن يشكل ضغطًا كبيرًا على المستشفيات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن فاوتشي قوله لبرنامج "هذا الأسبوع" على شبكة "ايه بي سي" إن "القضية التي لا نريد أن نرضى بشأنها ، هو أنه عندما يكون لديك مثل هذا العدد الكبير من الإصابات الجديدة فإنها قد تتسبب فى تجاوز النقص الحقيقي في الخطورة".

وقال فاوتشي، وهو رئيس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية "لذلك إذا كان لديك الكثير والكثير من الإصابات بمستوى أقل من الخطورة، فقد يؤدي ذلك إلى إلغاء الأثر الإيجابي لوجود خطورة أقل".

جاءت تصريحات فاوتشي في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. وأظهرت بيانات أولية من اسكتلندا أن المتحور أوميكرون "مرتبط بانخفاض بنسبة الثلثين في خطر دخول المستشفى مقارنة بالمتحور دلتا".

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