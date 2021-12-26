التحالف: مقتل أكثر من 30 ألفًا من الحوثيين منذ مطلع 2021

06:01 م الأحد 26 ديسمبر 2021
التحالف: مقتل أكثر من 30 ألفًا من الحوثيين منذ مطلع 2021

المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن تر

الرياض - (د ب ا)

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، العميد الركن تركي المالكي، اليوم الأحد، إن أكثر من 30 ألفًا من الحوثيين قتلوا منذ مطلع العام.

وأضاف العميد المالكي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ركز في عملياته على عدم تأثر القدرة التشغيلية لمطار صنعاء، وتوجد أدلة على استخدام ميليشيا الحوثي للمطار لأغراض عسكرية.

وعرض المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، مخطط انتهاكات ميليشيا الحوثي باستخدام مطار صنعاء لإطلاق طائرات مسيرة.

وتابع أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ركز في عملياته على عدم تأثر القدرة التشغيلية لمطار صنعاء، وتوجد أدلة على استخدام ميليشيا الحوثي للمطار لأغراض عسكرية.

وأشار إلى وجود أدلة على تورط حزب الله الإرهابي وحرس إيران الثوري في اليمن ، كاشفا عن قيام عناصر من حزب الله بتدريب ميليشيا الحوثي على إطلاق المسيرات.

وواصل العميد المالكي" أن حزب الله الإرهابي يتحمل المسؤولية في استهداف المدنيين في السعودية واليمن".

واستطرد أن حزب الله سرطان في لبنان أثر على اللبنانيين بالدرجة الأولى، وقد امتد نشاطه إلى خارج لبنان.

وقال المالكي "إن القيادات الإرهابية الحوثية، عليها أن تعلم أننا نستطيع الوصول إليهم وعليهم أن يعدوا الأنفاس والخطوات في تحركاتهم سواء في شوارع صنعاء أو في مقار اجتماعاتهم، محذرا إياهم بأن المدنيين في المملكة العربية السعودية خط أحمر".

وذكر أن الحوثيين لا يعلمون أنهم مخترقون حتى لو استخدموا الألياف البصرية في اجتماعاتهم، وذلك تحذير للعناصر الإرهابية من القيادات الحوثية، ولن يكون هناك أي تهاون بشأن محاولة استهداف المدنيين.

وكشف المالكي عن مقتل 59 مدنيا سعوديا في هجمات جماعة الحوثي على المملكة منذ بدء الحرب.

يذكر أن التحالف العربي يدعم الجيش اليمني في قتاله منذ سبع سنوات ضد الحوثيين لاستعادة المدن التي استولوا عليها بقوة السلاح .

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