رئيس الوزراء الإسرائيلي يبدأ عزلا ذاتيا بعد ثبوت إصابة ابنته بكوفيد-19

تل ابيب- (ا ف ب):

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه بدأ عزلا ذاتيا في منزله يوم الأحد بانتظار نتائج فحص كوفيد-19 بعد ثبوت إصابة ابنته البالغة من العمر 14 عاما بفيروس كورونا.

وغادر بينيت الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزرائه وتوجه إلى المنزل بعد أن علم بثبوت إصابة ابنته الذي جاء وسط انتشار سريع للعدوى في إسرائيل بسبب متحور أوميكرون.

وقال مكتب رئيس الوزراء إنه تم تطعيم ابنة رئيس الوزراء ضد كوفيد-19، دون أن يكشف ما إذا كانت مصابة بأوميكرون أو السلالة دلتا السائدة أيضا في إسرائيل.

وقبل بدء جلسة مجلس الوزراء، أجرى بينيت، الذي حصل على جرعة تنشيطية في 20 أغسطس آب، وأعضاء آخرون في حكومته فحوصا سريعة للكشف عن المرض وجاءت النتائج سلبية.