ماليزيا: 139 حالة إصابة بأمراض معدية بين ضحايا الفيضانات

04:50 م الأحد 26 ديسمبر 2021
ماليزيا: 139 حالة إصابة بأمراض معدية بين ضحايا الفيضانات

أرشيفية

كوالالمبو- (د ب أ):

كشفت السلطات الصحية الماليزية، اليوم الأحد، عن اكتشاف 193 حالة لأمراض معدية بين ضحايا الفيضانات في البلاد.

ونقلت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية عن المدير العام لوزارة الصحة، نور هاشم عبدالله، أنه تم رصد 94 حالة لعدوى تنفسية و67 حالة أمراض جلدية و30 حالة جرى تشخيصها على أنها تسمم غذائي أو التهاب المعدة والأمعاء الحاد، وحالات مرضية أخرى.

كما أشار إلى أنه بحلول الثالثة من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي)، تم رصد 418 حالة إصابة بكوفيد 19 بين ضحايا الفيضانات.

ويبلغ عدد ضحايا الفيضانات الذين أحصتهم الحكومة 35 ألفا و76 شخصا.

السلطات الصحية الماليزية كوالالمبو ماليزيا أمراض معدية الفيضانات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

542

متعافون اليوم

378843

إجمالي الإصابات

21510

إجمالي الوفيات

314994

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا