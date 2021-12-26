ماليزيا: 139 حالة إصابة بأمراض معدية بين ضحايا الفيضانات

كوالالمبو- (د ب أ):

كشفت السلطات الصحية الماليزية، اليوم الأحد، عن اكتشاف 193 حالة لأمراض معدية بين ضحايا الفيضانات في البلاد.

ونقلت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية عن المدير العام لوزارة الصحة، نور هاشم عبدالله، أنه تم رصد 94 حالة لعدوى تنفسية و67 حالة أمراض جلدية و30 حالة جرى تشخيصها على أنها تسمم غذائي أو التهاب المعدة والأمعاء الحاد، وحالات مرضية أخرى.

كما أشار إلى أنه بحلول الثالثة من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي)، تم رصد 418 حالة إصابة بكوفيد 19 بين ضحايا الفيضانات.

ويبلغ عدد ضحايا الفيضانات الذين أحصتهم الحكومة 35 ألفا و76 شخصا.