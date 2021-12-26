"أوميكرون" يلغي أكثر من 7 آلاف رحلة جوية في العالم

مسافرون في مطار لوس أنجليس بتاريخ 24 كانون الأول/

عواصم عالمية- (أ ف ب):

ألغيت أكثر من 7000 رحلة جوية حول العالم خلال عطلة عيد الميلاد نهاية الأسبوع وتم تأجيل الآلاف، وفق ما ذكر موقع متخصص بتعقب حركة الطيران الأحد، في ظل تفشي متحورة فيروس كورونا "أوميكرون" شديدة العدوى.

ويفاقم سوء الأحول الجوية الاضطرابات التي يشهدها قطاع السفر في الولايات المتحدة، حيث يتوقع بأن تحدث عواصف حالة من الفوضى على الطرقات في غرب البلاد.

وأفاد موقع "فاليد أوير" بإلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية الأحد، بينها أكثر من 570 رحلة قادمة من أو متوجّهة إلى مطارات أميركية، فيما تأجّلت أكثر من 4000 رحلة أخرى.

وطلب طيارون ومضيفون وغيرهم من الموظفين إجازات مرضية أو اضطروا للخضوع إلى حجر صحي بعدما خالطوا مصابين بكوفيد أو أصيبوا هم بالوباء، ما أجبر شركات "لوفتهانزا" و"دلتا" و"يونايتد إيرلاينز" و"جيت بلو" و"ألاسكا ايرلاينز" وغيرها من شركات الطيران على إلغاء رحلات في فترة من العام يبلغ السفر ذروته فيها.

وألغيت نحو 2800 رحلة جوية السبت حول العالم، بينها أكثر من 990 رحلة قادمة من أو متّجهة إلى مطارات في الولايات المتحدة، وتجاوز عدد الرحلات المؤجلة 8500 رحلة.

وألغيت الجمعة حوالي 2400 رحلة فيما أُعلن تأخير مواعيد نحو 11 ألفا.

وأُعلن العدد الأكبر من قرارات إلغاء الرحلات في أوساط شركات الطيران الصينية إذ أعلنت "تشاينا إيسترن" إلغاء حوالي ألف رحلة (أي أكثر من 20 في المئة من رحلاتها المقررة الجمعة والسبت) فيما أوقفت "اير تشاينا" 20 في المئة تقريبا من رحلاتها المقررة خلال هذه الفترة.

وفيما تخيم درجات حرارة دافئة غير اعتيادية على الولايات الواقعة في شرق الولايات المتحدة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية من عواصف تشمل حالات صقيع وتجمد قصوى في أجزاء كبيرة من مناطق الغرب الأمريكي.

وأضافت الهيئة في بيان "الأجواء الباردة بشكل حاد وموجة رطوبة من المحيط الهادئ تؤديان الى تساقط الثلوج لفترات طويلة على الجبال إضافة الى هطول للأمطار على المناطق الساحلية والوديان، وبعضها يكون غزيرا أحيانا".

ويتوقع أن يكون معدل تساقط الثلوج من إثنين الى أربعة اقدام (61 الى 122 سنتيمترا) خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقد يكون التراكم أكبر في بعض المناطق مثل جبال سييرا الشمالية والوسطى في كاليفورنيا وأوريغون، بحسب هيئة الأرصاد.

ولفتت الهيئة الى أن السفر سيكون "صعبا جدا الى مستحيل أحيانا" من جبال سييرا إلى جبال روكي الوسطى خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب الثلوج.