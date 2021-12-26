سوريا: ضبط أسلحة وذخائر بينها طائرة استطلاع وأجهزة اتصال في درعا

دمشق- (د ب أ):

ضبطت الجهات المختصة في سورية كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر المتنوعة وأجهزة اتصال في عدة مناطق بمحافظة درعا .

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم الأحد عن مصدر بالجهات المختصة قوله إنه "بعد عمليات التسوية التي شملت كامل محافظة درعا وشعور المواطنين بحالة من الاستقرار والاطمئنان بادر قسم كبير من الأشخاص بتسليم أسلحة وعتاد كانت بحوزتهم للجيش العربي السوري".

وبين المصدر أن "الجهات المختصة ووحدات من الجيش نفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل والمزارع في ريف المحافظة بناء على معلومات دقيقة وصادرت كميات من الأسلحة والذخائر، وذلك بالتوازي مع استمرارها بأداء واجبها في رصد وملاحقة عمليات التهريب حيث تم ضبط كمية أخرى من الأسلحة والذخائر كان مهربون أعدوها للتهريب إلى خارج المحافظة".

وأوضح المصدر أن "الأسلحة المسلمة والمضبوطة شملت رشاشات PKC وعدداً كبيراً من البنادق الآلية وقواذف RPG مع حشواتها وقناصات وطلقات رشاش دوشكا ورشاشاً عيار 5ر14 ومدفع هاون عيار 122 مع قذائف ورمانات يدوية وأجهزة اتصال وطائرة استطلاع صغيرة وعبوات ناسفة وألغامً مضادة للدروع".

وتواصل الجهات المختصة في درعا عمليات التمشيط والتفتيش ضمن المناطق التي انضمت لاتفاق التسوية الذي تم طرحه في أغسطس الماضي بالتعاون مع الأهالي والوجهاء بهدف تعزيز حالة الأمن والاستقرار في المحافظة.