حصيلة إصابات كورونا في أمريكا 1ر52 مليون

03:30 م الأحد 26 ديسمبر 2021
حصيلة إصابات كورونا في أمريكا 1ر52 مليون

الاصابات بفيروس كورونا

واشنطن- (د ب أ):

زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1ر0% مقارنة بنفس الوقت أمس، لتصل إلى 1ر52 مليون إصابة، حتى الساعة 0147 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 4ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 29ر5 مليون إصابة، وهو تغيير طفيف عما تم تسجيله في نفس الوقت من اليوم السابق.

وشهدت هاواي زيادة 6ر1% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الفترة أمس، ليصل الإجمالي إلى مئة ألف و184 حالة.

وسجلت أريزونا أكبر عدد من الوفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية عند 70 وفاة.

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