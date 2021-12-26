أعياد الميلاد: دوقة كمبريدج تفاجئ الحضور بمهارتها في العزف على البيانو

لندن- (بي بي سي):

فاجأت دوقة كمبريدج الحضور في قداس عيد الميلاد بمهارتها في العزف على البيانو.

وظهرت كيت في هذا القداس إلى جانب الموسيقي الشهير توم ووكر في فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الاحتفال الذي أُقيم في كنيسة ويستمنستر.

وشارك الاثنان في تصوير لم يُعلن عنه في ستوديو تسجيل قبيل القداس الذي بثته شاشة آي تي في البريطانية.

وأهديت ترنيمة "معا في الكريسماس" لمن قدموا الدعم لمجتمعاتهم أثناء فترة وباء كورونا.

وقال الأمير وليام وزوجته كيت، عبر تويتر، إن عيد الميلاد هذا سوف يكون مختلفا عما كان يخطط له الكثير من الناس.

وقالا "من هؤلاء الذين عانوا الوحدة بعد أن اضطروا إلى الالتزام بالحجر بعيدا عن أحبائهم، إلى الرائعين الذين يدعمون الهيئة الوطنية للرعاية الصحية، والذين يوفرون الرعاية للفئات الأكثر احتياجا - نحن دائما نفكر بكم".

ونشر فيديو لدوقة كمبريدج وهي تغني مع ووكر، على أنغام أغنيته الجديدة التي لم تصدر بعد "لمن لم يتمكنوا من الحضور هنا"، على الحساب الرسمي لقصر كينجيستون على تويتر.

وقال الموسيقي البريطاني توم ووكر إن الدوقة تواصلت معه بعد لقاء جمعهما أثناء حفل خيري.

وأضاف: "التقينا، وتدربنا على أداء الأغنية حوالي تسع مرات، وفي النهاية أتقنتها الدوقة تماما ثم بدأت في التدرب عليها لأيام قليلة. وتمكنا في نهاية الأمر من تسجيلها".

وتابع: "تأثرت كثيرا بما حدث، حيث كانت الموسيقى تُشغل داخل الاستديو بينما نغني معا. لكن الأمر اختلف تماما عندما غنينا أمام الجمهور وخلفنا رباعي من الآلات الوترية وعازف بيانو وجوقة من اثنين من المطربين لدعمنا أثناء الغناء".

وأضاف ووكر: "أعتقد أننا كنا متوترين في البداية بسبب الخوف من فشل التجربة أو احتمال أن يخذل أحدنا الآخر أو أن يحدث أي شيء آخر، لكنها كانت رائعة حقا".

واجتازت دوقة كمبريدج المرحلة الثالثة من تعلم العزف على البيانو والمرحلة الخامسة من تعلم الموسيقى النظرية.

وفي مقدمة مسجلة قبل بداية الحفل الموسيقي، أشادت كيت بـ "الملهمين الذين خدموا مجتمعاتهم في الأوقات العصيبة التي انتشر فيها الوباء".

وقالت الدوقة: "واجهت المملكة المتحدة العديد من التحديات، بما في ذلك فقد الأعزاء، وتعرض العاملين على خط المواجهة لضغوط هائلة".

وحضر الحفل الموسيقي عدد من أعضاء الأسرة الملكية، من بينهم الأمير وليام، وزارا ومايك تندول، وصوفي ويسيكس، والأميرة بياتريس وزوجها إدواردو مابيلي موزي.

في غضون ذلك، من المتوقع أن تبعث ملكة بريطانيا برسالة كريسماس شخصية جدا في أول عيد ميلاد يمر عليها بعد وفاة زوجها الأمير فيليب.

لكن الملكة لم تحضر مع باقي أعضاء الأسرة الملكية القداس الصباحي في كنيسة سان جورج في قلعة ويندسور.

وحضر هذا القداس أمير ويلز، ودوقة كورنوول، وإيرل وكونتيسة ويسيكس، ودوق ودوقة جلاوستر. كما يحضر قداس عيد الميلاد في كنيسة ويندسور، الذي يكون حضوره بدعوة رسمية، أعضاء الكنيسة وأعضاء المجمع الكنسي لويندسور.

ومن المرجح أن الأمير تشارلز وزوجته كاميلا سوف يقضيان يوم الكريسماس مع ملكة بريطانيا في قصر ويندسور بعد إلغاء رحلتها المعتادة إلى ساندرنغهام بسبب إجراءات "احترازية" وسط انتشار الوباء.