الصحة السعودية: الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا متاحة للفئة العمرية من 16 سنة

03:09 م الأحد 26 ديسمبر 2021
الصحة السعودية: الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا متاحة للفئة العمرية من 16 سنة

وزارة الصحة السعودية

الرياض- (أ ش أ):

ذكرت وزارة الصحة السعودية، أن الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا متاحة الآن للفئة العمرية من 16 سنة فأعلى، وذلك بعد مضي 3 أشهر من أخذ الجرعة الثانية.

ذكرت ذلك قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأحد في نبأ عاجل دون المزيد من التفاصيل.

وكانت الوزارة قد أكدت أمس أن التطعيم ضد فيروس كورونا آمن وفعال للفئة العمرية من (5 - 11) عامًا، وتم إعطاؤه لـ5 ملايين طفل حول العالم.

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Asha
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