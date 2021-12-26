عُمان تشترط على غير المواطنين تلقي جرعتيّ لقاح كورونا لدخول السلطنة

مسقط- (بي بي سي):

أعلنت السلطات في سلطنة عمان أنه لن يُسمح لغير العمانيين بدخول البلاد إلا في حال ما كانوا قد تلقوا جرعتين على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إطار مكافحة تفشي متحور أوميكرون

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فإن السلطات قررت أيضا إلغاء العمل بقرار تعليق دخول سلطنة عُمان من الدول التي تم الإعلان عنها مسبقًا، التي انتشر فيها المتحور، وهي: جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق.