تقارير إعلامية: الجيش الإسرائيلي يسرع التحضيرات لهجوم محتمل على إيران

02:38 م الأحد 26 ديسمبر 2021
تقارير إعلامية: الجيش الإسرائيلي يسرع التحضيرات لهجوم محتمل على إيران

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات:

أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد بأن قيادة الجيش الإسرائيلي تتخذ خطوات تمهيدا للجوء المحتمل إلى سيناريو شن هجوم عسكري على برنامج إيران النووي.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان، أفيف كوخافي، أوعز للقوات المسلحة بتسريع التحضيرات لشن هجوم محتمل في إيران.

وأشارت الإذاعة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي، ضمن إطار هذه التحضيرات، أدخل تعديلات على البرامج التدريبية والتأهيلية الخاصة بالطيارين والملاحين، موضحة أن هذه التعديلات تخص المراحل المتقدمة من تلك البرامج التدريبية.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات المتزايدة أصلا بين تل أبيب وطهران، وإجراء إيران مناورات عسكرية ذكرت وكالة "فارس" أنها شملت محاكاة سيناريو استهداف مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي.

من جانبها، حذرت إسرائيل مرارا وتكرارا من أنها لن تتردد في استخدام أي من الأساليب المتوفرة لديه بغية منع إيران من الحصول على ترسانة النووية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوم على إيران هجوم عسكري برنامج إيران النووي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
883

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

542

متعافون اليوم

378843

إجمالي الإصابات

21510

إجمالي الوفيات

314994

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا