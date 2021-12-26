لجنة الأوبئة الأردنية لغير المُلقحين ضد كورونا: الزموا بيوتكم

وكالات:

أوصى عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن، بسام حجاوي، غير المُلقحين ضد فيروس كورونا بالجلوس في المنزل حتى لا يتسببوا في مشاكل للأردن.

وقال حجاوي للتلفزيون الأردني، الأحد، إن هناك 33 حالة فقط مؤكدة بمتحور "أوميكرون".

وأشار إلى أن "الموجة الثالثة لفيروس كورونا التي دخلنا بها وصلنا لذروتها من 4-10 ديسمبر الجاري، وأننا وصلنا إلى معدلات بتناقص الاصابات، والمسبب للموجة هو متحور دلتا".

ولفت عضو اللجنة الوطنية للأوبئة إلى أن "أوميكرون" هو "خطر جديد، والبروتوكول الخاص به مفعل بطريقة صحيحة".

وقال إن "فحص كورونا الخاص بالكشف عن "أوميكرون" سيستخدم في المطار وسيطبق بالمعابر الحدودية الأخرى، ولكن في الأكثر سيكون استخدامه في المطار".