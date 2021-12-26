إيران تعلن عن محاكاة لمهاجمة مفاعل ديمونا الإسرائيلي

طهران - (د ب أ):

أفادت تقارير إخبارية إيرانية بأن القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري نفذت محاكاة لهجوم على مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي.

ووفقا للتقارير فقد جرت المحاكاة ضمن مناورات "الرسول الأعظم" التي كانت انطلقت في إيران الأسبوع الماضي.

وتم في هذا التمرين استهداف النموذج المحاكي للمفاعل بـ 16 صاروخا باليستيا وخمس طائرات مسيرة بنجاح ودقة عالية جدا.

وكان قائد "مقر خاتم الأنبياء المركزي" الإيراني اللواء غلام علي رشيد حذر خلال المناورات من أن إيران سترد بضربة شاملة وساحقة إذا ما تعرضت أي من مشآتها النووية أو العسكرية لاستهداف إسرائيلي.

ونقلت وكالة "نور نيوز" الإيرانية عنه القول، في اجتماع مع كبار قادة الحرس الثوري خلال مناورة الرسول الأعظم 17، إن "أي تهديد للقواعد النووية والعسكرية للجمهورية الإسلامية من قبل الكيان الصهيوني غير ممكن بدون ضوء أخضر ودعم من الولايات المتحدة".

وأضاف : "إذا ما اتخذت مثل هذه التهديدات منحى عمليا، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ستهاجم على الفور كافة المراكز والقواعد والمسارات والأجواء المستخدمة للعبور، وكذلك مصدر انطلاق الاعتداء، وفقا للخطط العملياتية التي جرى التدرب عليها".

يأتي هذا وسط تهديدات إسرائيلية متواصلة بأن كل الخيارات مطروحة لمواجهة التهديد النووي الايراني.