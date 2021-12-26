وزير أسترالي يحذر: سنصاب جميعاً بـ"أوميكرون"

وكالات:

قال براد هزارد، وزير الصحة بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، إنه من المرجح أن يصاب كل شخص بالولاية بمتحور أوميكرون.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، قال هزارد إن أغلبية من يتلقون العلاج في وحدات الرعاية المركزية غير ملقحين.

وأضاف: "نتوقع أن يصاب كل مواطن بالولاية بمتحور أوميكرون في وقت من الأوقات"، متابعاً: "إذا كنا جميعاً سنصاب بالمتحور، فإن أفضل طريقة هي أن نحصل على جرعات اللقاح كاملة، وتشمل الجرعات التعزيزية".

وأعلنت ولاية نيو ساوث ويلز تسجيل 6394 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك على الرغم من تراجع اختبارات كورونا التي يتم إجراؤها يوم عيد الميلاد.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أن الحالات التي احتاجت لدخول المستشفى ارتفعت من 388 إلى 458 حالة.

وتعد هذه الحصيلة أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا تسجلها أي ولاية.