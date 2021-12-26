وفاة الأسقف ديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام

كيب تاون- (بي بي سي):

توفي الأسقف ديزموند توتو، الحائز على جائزة نوبل للسلام والذي ساعد في إنهاء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، عن 90 عاما.

وتأكد خبر وفاته في بيان صادر عن الرئيس سيريل رامافوزا.

وقال رامافوزا إن وفاة توتو تعتبر بمثابة "فصل آخر من الفجيعة في وداع أمتنا لجيل من الجنوب أفريقيين المتميزين الذين ورّثونا جنوب أفريقيا محررة".

وكان توتو واحدا من أكثر شخصيات جنوب أفريقيا شهرة، داخل البلد وخارجه على السواء.