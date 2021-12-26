وفاة الأسقف ديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام

10:25 ص الأحد 26 ديسمبر 2021
وفاة الأسقف ديزموند توتو الحائز على جائزة نوبل للسلام

الأسقف ديزموند توتو

كيب تاون- (بي بي سي):

توفي الأسقف ديزموند توتو، الحائز على جائزة نوبل للسلام والذي ساعد في إنهاء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، عن 90 عاما.

وتأكد خبر وفاته في بيان صادر عن الرئيس سيريل رامافوزا.

وقال رامافوزا إن وفاة توتو تعتبر بمثابة "فصل آخر من الفجيعة في وداع أمتنا لجيل من الجنوب أفريقيين المتميزين الذين ورّثونا جنوب أفريقيا محررة".

وكان توتو واحدا من أكثر شخصيات جنوب أفريقيا شهرة، داخل البلد وخارجه على السواء.

هذا المحتوى من

BBC
الأسقف ديزموند توتو وفاة الأسقف ديزموند توتو جائزة نوبل للسلام إنهاء الفصل العنصري جنوب أفريقيا

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