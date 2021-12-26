داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على مكتب الجوازات في كابول

08:47 ص الأحد 26 ديسمبر 2021
داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على مكتب الجوازات في كابول

مقاتل من طالبان عند مدرج في مطار كابول بتاريخ 11

كابول - (د ب أ):

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خوراسان، وهو فرع تابع لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، مسؤوليته عن هجوم وقع الخميس الماضي، على المديرية العامة للجوازات، في كابول، والذي تم إحباطه من قبل أنصار حركة طالبان.

وذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد أن داعش أصدر بيانا أمس السبت ، أعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم.

وطبقا لتقارير مسؤولي الأمن في كابول، كان مهاجم انتحاري يرغب في تفجير عبواته الناسفة، عند بوابة مكتب الجوازات، حيث كان يحتشد المئات من التابعين لحركة طالبان.

وتم تحديد هوية المهاجم الانتحاري وتصفيته قبل أن يفجر عبواته الناسفة.

وأغلق رئيس المديرية المكتب ثلاثة أيام، في أعقاب الحادث، معللا السبب في وجود مخاطر أمنية على المكتب.

وتنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خوراسان، هو التهديد الوحيد، لطالبان، بعد أن أعادت الحركة السيطرة على البلاد في 15 أغسطس الماضي، لكن الجماعة الإرهابية دائما ما يتم التقليل من شأنها وذكرت إمارة أفغانستان الإسلامية أن تلك الجماعة لا تشكل تهديدا لطالبان.

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