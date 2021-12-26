كوريا الجنوبية تسجل 5419 إصابة جديدة بكورونا و 69 وفاة

08:25 ص الأحد 26 ديسمبر 2021
كوريا الجنوبية تسجل 5419 إصابة جديدة بكورونا و 69 وفاة

فيروس كورونا

سول - (د ب أ):

أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد تسجيل 5419 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 607 آلاف و463 إصابة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 69 حالة وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 5245 وفاة.

وأبلغت كوريا الجنوبية عن إضافة 33 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، مما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات به في البلاد إلى 376 شخصا.

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