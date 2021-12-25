مخاوف من مقتل الكثيرين في تفجير انتحارى بالكونغو الديمقراطية

11:53 م السبت 25 ديسمبر 2021
مخاوف من مقتل الكثيرين في تفجير انتحارى بالكونغو الديمقراطية

أرشيفية

جوهانسبرج - (د ب أ):

سقط عدد من الأشخاص بين قتيل وجريح إثر انفجار في شرقي الكونغو الديمقراطية اليوم السبت، وفقا لتقارير رسمية.

وذكر بيان حكومي اليوم السبت أن انتحاريا نفذ التفجير وأن هناك خسائر في الأرواح، لكنه لم يوضح مزيدا من التفاصيل.

وكتب شهود عيان عبر موقع تويتر أن الانفجار وقع يوم عيد الميلاد في مطعم مزدحم بمدينة بيني. وأظهرت مقاطع فيديو أشخاصا ممددين على الأرض بين المقاعد والمناضد المقلوبة.

وتقع بيني في إقليم نورث كيفو شرقي البلاد. وتنشط عدة مجموعات متمردة بالمنطقة، التي عانت سنوات من عدم الاستقرار والصراع.

الكونغو الديمقراطية تفجير انتحاري عيد الميلاد

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