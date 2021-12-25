رغم إعلان انتهاء القتال.. جبهة تيجراي: القوات الإثيوبية بأمهرة تسعى للتقدم نحو الإقليم

وكالات:

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، أن القوات الإثيوبية بأمهرة مستمرة بالقتال سعيا للتقدم نحو الإقليم، رغم إعلان رئيس الوزراء أبي أحمد انتهاء القتال ووقف الزحف نحو الإقليم، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن القرارات التي تتخذها الحكومة ليست عاطفية، ولكنها تستند إلى فوائد دائمة للبلاد، وذلك بعد توجيه الجيش بالبقاء في الأماكن التي استعادها من جبهة تحرير تيجراي.

وأضاف في بيان أمس الجمعة، أن الحملة التي أطلقتها الحكومة حققت هدفها الأول المتمثل بإخراج تيجراي من إقليمي أمهرة وعفر، وأمرت الحكومة الجيش بالبقاء في المناطق التي استعادها.

وتابع: "في الماضي أغرقت القرارات العسكرية العاطفية بلادنا في حلقة مفرغة من الحرب، وحملة إضعاف إثيوبيا متعددة الأوجه، والخطر ليس واضحًا فحسب، بل خفيًا أيضًا، والحروب العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والاستخباراتية تُشن بطريقة منظمة ومتطورة حاليا".