صاعقة برق تقتل حارس أمن في شمالى العاصمة الإندونيسية

جاكرتا - (د ب أ)

أصيب اليوم السبت حارس أمن لشركة معدات ثقيلة في إحدى مناطق شمالي العاصمة الإندونيسية جاكرتا بصاعقة برق، أدت إلى مقتله.

والتقطت كاميرات للمراقبة ذلك الحادث وحقق انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب موقع "ديتيك دوت كوم الإخباري " الإندونيسي.

وشوهد الشرر للحظة في مقطع الفيديو، عندما ضرب البرق الضحية.

وكان الضحية يسير على قدميه عندما ضربته الصاعقة، وسط هطول الأمطار في المنطقة.