الهند تشرع في تطعيم المراهقين ومنح جرعات معززة للعاملين بقطاع الصحة

08:40 م السبت 25 ديسمبر 2021
الهند تشرع في تطعيم المراهقين ومنح جرعات معززة للعاملين بقطاع الصحة

لقاح كورونا في الهند

نيودلهي - (د ب أ)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن بلاده ستبدأ في تطعيم الشباب من سن 15 إلى 18 اعتبارا من الثالث من يناير، وإنها ستعطي جرعات معززة للعاملين بقطاع الصحة بعد أسبوع من ذلك، فيما تزداد حالات الإصابة بسلالة أوميكرون من فيروس كورونا.

وذكر مودي في خطاب وطني متلفز إن المواطنين الذين يتجاوز عمرهم 60 عاما ويعانون من أمراض مسبقة يمكنهم الحصول على جرعات معززة ضد كورونا في يناير، وفقا لما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأضاف أن "الهند تحتاج إلى توخي الحذر من انتشار فيروس كورونا" وأن السكان لا يجب أن يلتفتوا إلى الإشاعات أو الذعر من ارتفاع أعداد الحالات.

وسجلت الهند حتى الآن 415 حالة إصابة بأوميكرون في 17 ولاية، وفقا لأحدث بيانات من وزارة الصحة الاتحادية اليوم.

وسجلت البلاد حتى الآن إجمالي نحو 8ر34 مليون إصابة مؤكدة بكورونا.

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