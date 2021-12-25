البحرية التونسية تنقذ 44 مهاجرًا أغلبهم من سوريا ومالي

07:43 م السبت 25 ديسمبر 2021
البحرية التونسية تنقذ 44 مهاجرًا أغلبهم من سوريا ومالي

البحرية التونسية تنقذ 44 مهاجرًا

تونس - (د ب أ)

قال مسؤول في منظمة الهلال الأحمر للإغاثة في تونس إن 44 مهاجرًا غير شرعي جرى إنقاذهم اليوم السبت في البحر كانوا قد انطلقوا من السواحل الليبية في طريقهم إلى السواحل الإيطالية.

وأضاف رئيس فرع المنظمة في ولاية مدنين المنجي سليم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المهاجرين قدموا من سواحل زوارة الليبية قبل أن تتعطل مركبهم قبالة سواحل جرجيس جنوب تونس.

وتدخلت الوحدات البحرية التونسية لإنقاذ المهاجرين بعد طلبهم النجدة ليتم نقلهم إلى ساحل الكتف في بن قردان.

وأغلب المهاجرين من مالي (15) وسوريا (15) وخمسة من بنجلاديش وأربعة من مصر وينحدر الباقي من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال سليم "سيتم توزيع المهاجرين على ثلاثة مراكز إيواء في ولاية مدنين برغم الاكتظاظ الشديد".

ويجري إنقاذ المهاجرين المنطلقين من السواحل الليبية والتونسية بشكل يومي برغم القيود التي شددتها السلطات الإيطالية.

البحرية التونسية انقاذ مهاجرين سواحل ليبيا الهجرة غير الشرعية

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