البحرية التونسية تنقذ 44 مهاجرًا أغلبهم من سوريا ومالي

تونس - (د ب أ)

قال مسؤول في منظمة الهلال الأحمر للإغاثة في تونس إن 44 مهاجرًا غير شرعي جرى إنقاذهم اليوم السبت في البحر كانوا قد انطلقوا من السواحل الليبية في طريقهم إلى السواحل الإيطالية.

وأضاف رئيس فرع المنظمة في ولاية مدنين المنجي سليم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن المهاجرين قدموا من سواحل زوارة الليبية قبل أن تتعطل مركبهم قبالة سواحل جرجيس جنوب تونس.

وتدخلت الوحدات البحرية التونسية لإنقاذ المهاجرين بعد طلبهم النجدة ليتم نقلهم إلى ساحل الكتف في بن قردان.

وأغلب المهاجرين من مالي (15) وسوريا (15) وخمسة من بنجلاديش وأربعة من مصر وينحدر الباقي من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال سليم "سيتم توزيع المهاجرين على ثلاثة مراكز إيواء في ولاية مدنين برغم الاكتظاظ الشديد".

ويجري إنقاذ المهاجرين المنطلقين من السواحل الليبية والتونسية بشكل يومي برغم القيود التي شددتها السلطات الإيطالية.