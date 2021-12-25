التعاون الخليجي يدين هجوم الحوثيين على منطقة جازان السعودية

الرياض - (د ب أ)

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي "الجبان" الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالسعودية، الذي أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 7 آخرين جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي.

وأكد الحجرف في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس): "أن استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في ممارساتها اللاأخلاقية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك في استهداف الأحياء المدنية يرقى إلى جريمة حرب بتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده".

وقال الحجرف إن استهداف الميليشيا الحوثية بشكل ممنهج ومتعمد للمدنيين الآمنين والمنشآت المدنية، هو انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الممارسات الحوثية.

وجدد الحجرف تضامن دول المجلس مع السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مؤكدًا ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.

وكان التحالف أعلن مساء أمس الجمعة، وفاة سعودي ومقيم يمني، وإصابة سبعة آخرين، إثر سقوط مقذوف حوثي في منطقة جازان، جنوبي المملكة.

ومنذ الأسبوع الماضي، كثف التحالف، الداعم للشرعية في اليمن، ضرباته الجوية في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أن "استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي الإنساني".

ويشهد اليمن منذ نحو سبع سنوات، صراعًا مسلحًا بين القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي، ومسلحي الحوثيين، المتهمين بتلقي الدعم من إيران، خلف أعدادًا كبيرة من القتلى والجرحى، فضلاً عن تسببه بجر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم.