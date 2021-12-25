قطر تدين بشدة هجوم الحوثيين على مدينة جازان السعودية

الدوحة - (د ب أ)

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهجوم جماعة أنصار الله الحوثية، الذي استهدف منطقة جازان جنوب غربي المملكة العربية السعودية، وأدى إلى سقوط قتيلين وإصابة 7 آخرين.

واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم السبت: "الهجوم عملاً خطيراً ضد المدنيين ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب.

وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحيتين ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وكان التحالف أعلن مساء أمس الجمعة، وفاة سعودي ومقيم يمني، وإصابة سبعة آخرين، إثر سقوط مقذوف حوثي في منطقة جازان، جنوبي المملكة.

ومنذ الأسبوع الماضي، كثف التحالف، الداعم للشرعية في اليمن، ضرباته الجوية في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدًا أن "استهداف المدنيين يقابله خيار الضربات الجوية وفي إطار القانون الدولي الإنساني".

ويشهد اليمن منذ نحو سبع سنوات، صراعًا مسلحًا بين القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي، ومسلحي الحوثيين، المتهمين بتلقي الدعم من إيران، خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، فضلاً عن تسببه بجر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم.