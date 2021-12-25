اليمن يستنكر قصف ميليشيا الحوثي للأعيان المدنية جنوب السعودية

عدن - (أ ش أ):

استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، بأشد العبارات، قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق مقذوفات تجاه منطقتي جيزان ونجران بالمملكة العربية السعودية؛ مما أدى إلى وفاة شخصين مدنيين وإصابة آخرين، في اعتداء إرهابي ممنهج ومتعمد للأعيان المدنية في المملكة.

وأكدت الخارجية اليمنية، في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية، أن ما قامت به ميليشيا الحوثي؛ يعكس تحديها للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع قواعد القانون الدولي الانساني والأعراف الدولية وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا الابرياء.

وجددت الوزارة، موقف الجمهورية اليمنية الثابت والداعم للمملكة وتضامنها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.