البابا فرانسيس يخص سوريا واليمن والعراق في رسالة عيد الميلاد

05:44 م السبت 25 ديسمبر 2021
البابا فرانسيس يخص سوريا واليمن والعراق في رسالة عيد الميلاد

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

الفاتيكان - (بي بي سي)

دعا البابا فرانسيس في خطابه بمناسبة عيد الميلاد إلى مزيد من الحوار في العالم، ويتطلع الحبر الأعظم إلى تهدئة النزاعات العالمية التي تتراوح ما بين الخلافات الأسرية إلى التهديدات بالحرب.

ودعا البابا إلى مزيد من الحوار الدولي لإنهاء النزاعات في سوريا واليمن والعراق، التي وصفها بـ"المآسي الهائلة" التي يتجاهلها العالم بصمت.

ومن ساحة القديس بطرس في روما قال البابا خلال استعراضه التقليدي لصراعات العالم "نسمع صرخة الأطفال ترتفع في اليمن حيث تجري بصمت ومنذ سنوات مأساة مروعة نسيها الجميع، ويقتل الناس كل يوم". كما دعا الحبر الأعظم إلى "الحوار" من أجل "تجنب اندلاع نزاع طويل الأمد" في أوكرانيا.

هذا المحتوى من

BBC
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