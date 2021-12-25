قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني في مأرب

05:02 م السبت 25 ديسمبر 2021
قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني في مأرب

قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي بنيران الجيش اليمني ف

اليمن - (أ ش أ)

قتل وأصيب العشرات من ميليشيا الحوثي، اليوم السبت، بنيران قوات الجيش اليمني والمقاومة وغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي جنوبي وغرب محافظة مأرب.

وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن مختلف جبهات القتال في الجبهة الجنوبية لمأرب، وجبهتي الكسارة والمشجح غربي المحافظة شهدت معارك عنيفة عقب هجمات فاشلة للميليشيا تصدت لها قوات الجيش والمقاومة.

وفي السياق، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثية على امتداد مسارح العمليات القتالية، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية، وتدمير آليات وأطقم قتالية تابعة لهم.

هذا المحتوى من

Asha
الحوثيون الجيش اليمني قصف مسلح مأرب

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