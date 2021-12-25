أمين عام الناتو يدعو لاجتماع مع روسيا الشهر المقبل

بروكسل - (د ب أ)

يمكن أن يجتمع مجلس روسيا -الناتو في يناير للمرة الأولى خلال عامين ونصف، حسبما قال ممثلون اليوم السبت، رغم أن موسكو لم تؤكد حضورها بعد.

وأكد مسؤول من حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن الأمين العام ينس ستولتنبرج قرر عقد اجتماع للمجلس في 12 يناير، وتواصل الحلف مع روسيا في هذا الشأن.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أنها تلقت الاقتراح، ولكنها قالت إنه مازال قيد الدراسة، حيث أن الشكل والتوقيت بحاجة إلى توضيح.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "ولكننا منفتحون على الحوار".

ويتسبب حشد للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية في إثارة القلق بين المجتمع الدولي منذ أسابيع. وطالبت روسيا "بضمانات أمنية" من الغرب التي اشتملت على ضمان قاطع من الناتو بأن أوكرانيا لن تنضم إلى الحلف العسكري.

يرفض الناتو الطلب ولكن ستولتنبرج شدد مرارًا على استعداده لتناول المسألة في مجلس روسيا-الناتو.

وأجريت آخر محادثات بهذا الشكل في يوليو 2019 ومن حينها فشلت كل المحاولات لتحديد موعد لعقد اجتماع.

ومن بين الأسباب أن روسيا لم تعد تريد التحدث عن الصراع الأوكراني في المجلس، وهو شرط لا يريد الناتو قبوله، وبالأخص الدول الشرقية بالحلف.