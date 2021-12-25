السعودية وباكستان تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي البرلماني

05:00 م السبت 25 ديسمبر 2021
السعودية وباكستان تتفقان على تعزيز التعاون الثنائي البرلماني

مجلس الشورى السعودي

السعودية - (أ ش أ)

اتفق رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني محمد صادق سنجراني، على أهمية دعم وتعزيز التعاون الثنائي البرلماني بين المجلسين، وضرورة وضع الآليات المناسبة لتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية المشتركة بما يعزز من مستوى العمل والتعاون المشترك سياسيًا واقتصاديًا واستثماريًا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال لقائهما اليوم السبت، خلال زيارة آل الشيخ إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، حيث أكد خلال اللقاء عمق العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة ودورها في تحقيق الأمن والاستقرار للعالم الإسلامي، مشيرا إلى أهمية تعميق التعاون والتنسيق الثنائي المشترك على مستوى العمل البرلماني بين المجلسين بما يوحد الرؤى في مختلف المحافل البرلمانية الإسلامية والإقليمية والدولية.

من جانبه، أعرب سنجراني عن تقديره لمواقف المملكة الداعمة لباكستان حكومة وشعبا، منوها بحرص خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الدائم على توحيد الصف الخليجي والعربي والإسلامي، وتحقيق وحدة دول العالم الإسلامي ونصرة شعوبه.

كما جرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام في شتى المجالات.

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Asha
مجلس الشورى السعودي السعودية باكستان

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