طالبان توصي السائقين: ممنوع الموسيقى ونقل غير المحجبات

(وكالات):

حظرت حركة "طالبان" تشغيل الموسيقى في السيارات، وكذلك نقل النساء بدون ارتداهن الحجاب.

وذكرت قناة "كابول" التلفزيونية أن وزارة التوجيه الإسلامي (وزارة التجنيد والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) قدمت توصية خطية للسائقين بعدم تشغيل الموسيقى وعدم نقل النساء غير المحجبات في السيارات.

وفي وقت سابق حظرت حركة "طالبان" بث الموسيقى وظهور المذيعات على محطات التلفزيون.