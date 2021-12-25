مصر تعازي بنجلاديش في ضحايا حادث حريق العبارة

القاهرة - أ ش أ

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية بنجلاديش الشعبية الصديقة، في ضحايا حريق عبارة في جنوب البلاد، والذي أسفر عن عشرات الوفيات والجرحى.

وتقدمت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - بصادق التعازي لذوي الضحايا، متمنية سرعة الشفاء للمصابين، مؤكدة تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب بنجلاديش في هذا الحادث الأليم.