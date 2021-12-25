أول مركبة ثنائية في العالم.. حافلة وقطار في آنٍ واحد (صور وفيديو)

كتبت- رنا أسامة:

أثارت مركبة جديدة حيرة واسعة في اليابان؛ لكونها تسير على قضبان السكك الحديدية وعلى الطرقات المُمهدة في آنٍ واحد، ما دفع البعض ليتساءل: هل هي قطار أم حافلة؟

ووفق وكالة "رويترز"، فإن المركبة المُحيّرة تُعرف باسم "دي إم في"، وهي أول مركبة ثنائية الاستخدام في العالم، بمعنى أنها تسير على الطرق وعلى قضبان السكك الحديدية. ومن المقرر تشغيلها لأول مرة، اليوم السبت، ببلدة كايو في إقليم توكوشيما الياباني.

وتشبه المركبة حافلة صغيرة وتعمل بإطارات مطاطيّة عادية على الطريق. ولكن عندما تُغيّر وضعيتها، تنزل العجلات الفولاذية من أسفل المركبة لتنطلق على قضبان السكك الحديدية وتتحول فعليًا إلى عربة قطار، بحسب "رويترز".

وترفع عجلات القطار الإطارات الأمامية عن المسار، بينما تظل العجلات الخلفية منخفضة لدفع المركبة على السكك الحديدية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أسا كوست" اليابانية للسكك الحديدية، المُشغلة لمركبات "دي إم في"، إنها يمكن أن تساعد البلدات الصغيرة مثل كايو، حيث ترتفع معدلات الشيخوخة وينخفض عدد السكان، وتجد شركات النقل المحلية صعوبات في جني أرباح.

وقال لرئيس التنفيذي للشركة، شيجيكي ميورا، لرويترز، يوم الجمعة: "يُمكن لهذه المركبة (دي إم في) أن تصل السكان المحليين (كحافلة)، وتقلّهم أيضًا إلى السكك الحديدية".

وتابع: "وعلى وجه الخصوص، في المناطق الريفية التي يرتفع فيها عدد السكان المسنين، يُتوقع أن تكون (دي إم في) وسيلة نقل عام جيدة جدًا".

ووفق "أسا كوست"، يُمكن للمركبة أن تقِلّ ما يصل إلى 21 راكبًا، بسرعة 60 كيلومترًا في الساعة (37 ميلًا في الساعة) على قضبان السكك الحديدية، على أن تسير بسرعة تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة على الطرق العامة.

ويُنتظر أن يعمل الأسطول الصغير من تلك المركبات متعددة الألوان، بوقود الديزل على امتداد جزء من ساحل جزيرة شيكوكو في جنوب اليابان، ليربط بين بعض المدن الصغيرة ويتيح للركاب التمتع بمناظر خلابة على الساحل.

وأعرب ميورا عن أمله في أن تُشجع تلك المركبات عُشّاق السكك الحديدية في جميع أنحاء اليابان على زيارة بلدة كايو.