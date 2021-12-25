"أوميكرون" يلغي العديد من خطط السفر حول العالم لقضاء أعياد الميلاد

واشنطن - أ ش أ

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن حوالي 3800 رحلة طيران حول العالم قد أُلغيت على مدار اليومين الماضيين؛ حيث دفع متغير "أوميكرون"، المُتحور من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، السلطات الصحية إلى تغيير خطط عيد الميلاد الخاصة بالمواطنين حول العالم.

وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي - أن اضطرابات شركات الطيران أدت في اللحظة الأخيرة إلى تعقيد آمال عطلة عشرات الآلاف من المسافرين الذين خططوا للتجمع مع العائلة أو الأصدقاء في نهاية العام الثاني من الوباء، ويبدو أن آخرين يعيدون النظر في السفر مع انتشار وتفشي متغيرات جديدة من الفيروس؛ مما دفع كبريات شركات الطيران إلى تقليص الرحلات الجوية للأشهر المقبلة.

وأفاد موقع "FlightAware" أن أكثر من ربع الرحلات التي تم إلغاؤها في ليلة عيد الميلاد تضمنت السفر داخل الولايات المتحدة أو إليها أو خارجها، حيث ساعد متغير "أوميكرون" في إحداث موجة خامسة من المرض بالتزامن مع أوقات العطلات؛ مما أدى إلى إلغاء 2000 رحلة أخرى يوم أمس الأول فقط.

وبلغ متوسط الإصابات الجديدة لمدة سبعة أيام في الولايات المتحدة أكثر من 186 ألفًا يوميًا يوم أمس الجمعة، وفقًا للبيانات التي تتبعتها "واشنطن بوستط، متجاوزًا ذروة موجة متغير "دلتا" في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر الماضيين.. فيما قالت مواطنة أمريكية تدعى كارلي ماكولوج (23 عاما)، إنها ستفتقد عشية عيد الميلاد وهي تخبز الكعك وتزين الشجرة مع عائلتها في أتلانتا، وذلك بعد أن ألغت شركة "دلتا إيرلاينز" رحلتها، كما أن العديد مثلها ألغوا خطط سفرهم بالكامل.

في الوقت نفسه، قامت شركات طيران دولية مثل "لوفتهانزا" الألمانية و"إيه إن إيه" اليابانية بإلغاء عدد صغير من الرحلات طويلة المدى، إما بسبب الفيروس ومخاوف إصابة أطقم العمل، أو لانخفاض الطلب.

وقال تال موسكال المتحدث باسم شركة "لوفتهانزا"، إن شركة الطيران الألمانية ألغت 33 ألف رحلة حتى مارس القادم بسبب انخفاض الطلب في ضوء تفشي موجة وبائية جديدة.

ومن جانبه، رجح محلل الطيران هنري هارتفيلدت، أن ترتفع الإلغاءات في رحلات الطيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة، طالما استمرت موجة "أوميكرون".. وقال "إن شركات الطيران الأمريكية قلصت بالفعل رحلاتها الدولية بسبب قيود السفر من وإلى دول أخرى".

وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض أعلن أمس أن الرئيس جو بايدن سيرفع القيود المفروضة على السفر إلى ثماني دول بجنوب القارة الإفريقية في 31 ديسمبر الجاري، مستشهدا بفهم جديد لمخاطر متغير "أوميكرون" وانتشاره.. وقال مسئول كبير بالإدارة الأمريكية إن بايدن اتخذ القرار بناء على توصية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها،.