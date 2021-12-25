فرار المئات إلى تايلاند بسبب اشتباكات بين الجيش ومتمردين في ميانمار

12:06 م السبت 25 ديسمبر 2021
فرار المئات إلى تايلاند بسبب اشتباكات بين الجيش ومتمردين في ميانمار

جيش ميانمار - أرشيية

نايبيداو - أ ش أ

فر المئات من السكان بمنطقة فالو في الجزء الجنوبي من مياوادي في ميانمار إلى تايلاند، بسبب استمرار الاشتباكات بين قوات جيش ميانمار ومتمردين.

ونقلت صحيفة "إيليفن ميانمار" المحلية، اليوم السبت، على موقعها الالكتروني، عن مصادر قولها إن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش ومتمردين، أدت إلى فرار المئات من سكان القرى إلى حدود تايلاند.

وقالت مصادر - في وقت سابق - إن جيش ميانمار شن غارات جوية وقصفا مدفعيا ثقيلا على بلدة صغيرة يسيطر عليها متمردون، ما دفع مئات الأشخاص إلى الفرار عبر نهر إلى تايلاند.

وكانت تايلاند قد أعلنت أنها أعادت إلى ميانمار أكثر من 600 لاجئ كانوا قد فروا من اشتباكات بين الجيش ومتمردين، مشيرة إلى استمرار الاشتباكات.

وتشهد ميانمار اضطرابات منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المدنية التي كانت تقودها أونج سان سو تشي في الأول من فبراير الماضي، مما أثار احتجاجات واشتباكات متفرقة في الريف بين ميليشيات مناهضة للمجلس العسكري وقوات الجيش.

هذا المحتوى من

Asha
جيش ميانمار تايلاند اشتباكات

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