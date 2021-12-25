ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "راي" في الفلبين إلى 367 شخصا

12:01 م السبت 25 ديسمبر 2021
ارتفاع حصيلة قتلى إعصار "راي" في الفلبين إلى 367 شخصا

إعصار راي في الفلبين

مانيلا- (د ب أ):

ارتفعت حصيلة قتلى إعصار "راي" في الفلبين إلى 367 شخصا، حتى يوم عيد الميلاد (الكريسماس)، طبقا لما ذكره المجلس الوطني للحد من الكوارث والتعامل معها.

ونقلت صحيفة "فلبين ستار" السبت عن المجلس قوله إنه من بين هذا الرقم، تم تأكيد مقتل 44 شخصا فقط ، بينما 323 مازالوا في عداد المفقودين.

وأعلن الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، حالة كوارث في 6 مناطق، دمرها الإعصار.

وأضاف المجلس أنه من بين القتلى ، 237 لم يتم تحديد هوياتهم بعد و78 ذكور و52 إناث.

وتم الإبلاغ عن فقدان آخرين، حيث قفز العدد إلى 62 من 58، عشية الكريسماس.

وتابع المجلس أن 732 شخصا، أصيبوا بسبب الإعصار، الذي يعتبر الأقوى، الذي يضرب الفلبين هذا العام.

وأضاف المجلس أن الإعصار أضر بـ 918 ألفا و877 أسرة.

إعصار راي الفلبين الكريسماس مانيلا رودريجو دوتيرتي

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