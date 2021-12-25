زلازل تضرب منطقة بركانية قرب العاصمة الأيسلندية

ريكيافيك- (د ب أ):

انتهى ثوران بركاني استمر شهرا في جنوب غرب أيسلندا قبل عدة أيام ولكن خبراء الأرصاد الجوية رصدوا الآلاف من الزلازل في المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.

كان هناك الآلاف من الزلازل في شبه جزيرة ريكيانيس جنوب غربي ريكيافيك. وكان العديد منها بقوة أكثر من أربع درجات على مقياس ريختر ووقع بعضها في وقت متأخر من مساء الجمعة وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وذكرت محطة "ار يو في" الإذاعية الأيسلندية أن الزلازل تحدث نتيجة لتدفقات الصخور المنصهرة التي تتحرك تحت الأرض وتتجه إلى السطح، بحسب بيانات الأقمار الاصطناعية. وتحدث هذه التدفقات في موجات ولكن من غير الواضح ما إذا كان هذا النشاط سيؤدي إلى ثوران آخر .

وبدأ الثوران البركاني في منتصف مارس في شبه الجزيرة حيث تدفقت الحمم من النشاط البركاني تحت الأرض في منطقة كريسوفيك . ولا تبعد هذه المنطقة سوى 30 كيلومترا عن ريكيافيك ولكن البلدات القريبة ليست في خطر، بينما جاء السياح خصوصا لرؤية هذا المشهد.

وجرى إعلان الثوران رسميا قبل أسبوع، ما جعله الأطول على الإطلاق الذي يتم تسجيله في أيسلندا.