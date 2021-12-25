مصر تدين الهجوم الحوثي "الخسيس" على السعودية: تهديد سافر لأمن المنطقة

11:52 ص السبت 25 ديسمبر 2021
مصر تدين الهجوم الحوثي "الخسيس" على السعودية: تهديد سافر لأمن المنطقة

الهجوم الحوثي

القاهرة- (د ب أ):

أدانت مصر، السبت، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي "الخسيس" الذي تعرضت له محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من السعوديين والمُقيمين بالمملكة جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي.

وأعربت مصر ، في بيان صحفي أصدرته وزارة الخارجية المصرية ، عن "وقوفها وتضامنها مع المملكة في سبيل التصدي لهذه الهجمات الإرهابية الدنيئة التي تمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي وتهديدًا سافرًا للأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكدت على موقفها الثابت من دعم ما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة شعبها ، وعلى الارتباط الوثيق بين الأمن القومي بالبلدين.

وكان تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده السعودية، أعلن مساء امس الجمعة، مقتل مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية جراء سقوط مقذوف حوثي في صامطة جنوب غربي المملكة، مشيرا إلى أنه يحضر لعملية عسكرية بنطاق واسع في إطار القانون الدولي والإنساني.

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