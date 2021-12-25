أستراليا تسجل حصيلة إصابات قياسية جديدة بفيروس كورونا

سيدني- (د ب أ):

سجلت الولايات والمقاطعات الأسترالية حصيلة إصابات قياسية جديدة بفيروس كورونا، في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد بثاني عيد ميلاد في ظل الجائحة.

وسجلت ولاية نيو ساوث ويلز 6288 إصابة جديدة، أعلى حصيلة تسجل في 24 ساعة، حسبما قالت وزارة الصحة بالولاية اليوم السبت.

وفي ولاية فيكتوريا، تم تسجيل إصابة 2108 أشخاص بفيروس كورونا اليوم السبت، الأمر الذي أفسد خططهم للاحتفال بعيد الميلاد. كما تم تسجيل 6 حالات وفاة في فيكتوريا.

كما أعلنت ولاية كوينزلاند تسجيل حصيلة قياسية يومية جديدة بلغت 765 إصابة جديدة، بينما سجلت ولاية تاسمانيا، وهي عبارة عن جزيرة جنوب أستراليا، حصيلة قياسية أيضا بلغت 33 إصابة بكوفيد-19.

وحثت السلطات الصحية المواطنين على الاحتفال بعطلات عيد الميلاد في الأماكن المفتوحة، إذا كان هذا ممكنا، لتقليل خطر الإصابة بكوفيد-19.