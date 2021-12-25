مقتل راكب أمواج في هجوم لسمكة قرش قبالة ساحل كاليفورنيا

لوس أنجليس- (د ب أ):

قتل أحد راكبي الأمواج في هجوم على ما يبدو لسمكة قرش بيضاء كبيرة قبالة ساحل وسط كاليفورنيا يوم الجمعة، وفقا للسلطات الأمريكية.

وقال مركز شرطة "مورو باي" في بيان على موقع تويتر إن الحادث وقع في شاطئ متنزه مورو باي قبل الساعة 11 صباحا.

وأضاف البيان، أن الرجل لم يستجب لمحاولات إنعاشه بعد إخراجه من الماء "حيث كان يعاني من هجوم واضح لسمكة قرش".

وتم الإعلان عن وفاة راكب الأمواج في مكان الحادث، ولم يتم تحديد هويته بعد.

وقالت الشرطة مساء الجمعة إن مكتب الطبيب الشرعي بمقاطعة "سان لويس اوبيسبو وممثلي متنزهات الولاية يقومون بالتحقيق في مكان الحادث.

وذكرت شبكة "اي بي سي" إن شواطئ المنطقة ستظل مفتوحة إلا أن السلطات أمرت المواطنين بالبقاء بعيدا عن المياه خلال الساعات الـ24 القادمة.

وكان آخر هجوم لسمك القرش في المنطقة قد حدث في كانون ثان/يناير 2019 وأسفر عن إصابة أحد راكبي الأمواج.