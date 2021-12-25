واشنطن وبريتوريا تؤكدان أهمية الشراكة في مكافحة الجائحة

02:53 ص السبت 25 ديسمبر 2021
واشنطن وبريتوريا تؤكدان أهمية الشراكة في مكافحة الجائحة

متحور أوميكرون

واشنطن- (أ ش أ):

بحث أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا الجمعة، مع ناليدي باندور وزيرة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا إعلان الإدارة الأمريكية عن رفع قيود السفر ذات الصلة بمتحور أوميكرون عن عدد من الدول الأفريقية.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة، إن بلينكن وجه، خلال الاتصال، الشكر مجددا لعلماء جنوب أفريقيا وحكومتها على الشفافية والخبرة اللتين أظهرتهما بعد الإعلان عن متحور أوميكرون.

وأشار إلى أن بلينكن شدد كذلك على أهمية الشراكة الطويلة بين الدولتين في مكافحة تداعيات جائحة كورونا " كوفيد ـ 19".

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