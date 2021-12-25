كندا تسجل أرقامًا قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا

أوتاوا- (أ ش أ):

سجلت كندا، أرقاما قياسية لحالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، حيث تم الإبلاغ، أمس الجمعة، عن 11304 حالة إصابة جديدة، مما رفع المجموع التراكمي إلى 1957058 حالة مع 30139 حالة وفاة.

واستمرت حالات كوفيد-19 في الزيادة في كندا، حيث أبلغت مقاطعات أونتاريو ومانيتوبا ونيو برونزويك وجزيرة الأمير إدوارد عن أرقام قياسية اليوم الجمعة.

وأبلغت أونتاريو، المقاطعة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، عن 9571 حالة إصابة جديدة، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق في يوم واحد منذ تفشي الجائحة في فبراير 2020.

وشهدت مقاطعة مانيتوبا زيادة قياسية يومية بلغت 742 حالة جديدة. وأبلغت نيو برونزويك عن 265 حالة جديدة، وأبلغت جزيرة الأمير إدوارد عن أعلى 40 حالة يومية جديدة على الإطلاق.

وارتفعت حالات الإصابة بكوفيد-19 في كندا في الأيام الماضية بسبب الانتشار السريع لمحور أوميكرون.