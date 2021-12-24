مقتل سعودي ويمني في قصف للحوثيين على مدينة جازان السعودية

وكالات:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفاة مواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيات الحوثية على جازان اليوم الجمعة، فيما أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، إصابة 7 مدنيين، وذلك بحسب ما ذكره موقع "العربية نت".

كما أشار إلى تضرر محلين تجاريين و12 مركبة إثر الشظايا المتطايرة.

إلى ذلك، أكد التحالف التحضير لعملية عسكرية بنطاق واسع في إطار القانون الدولي والإنساني.

كما، قال إنه سيتعامل بحزم لحماية المدنيين من مواطنين ومقيمين على أراضي المملكة.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، سقوط مقذوف معادٍ بإحدى القرى الحدودية في نجران، في محاولة لاستهداف المدنيين، بالإضافة لسقوط مقذوف على إحدى الورش الصناعية في صامطة بمنطقة جازان.

كما أكد أن المحاولتين العدائيتين في نجران وجازان انطلقتا من مدينة صعدة، مشيراً إلى أنه استجابة للتهديد سينفذ ضربات جوية للتعامل مع مصدر التهديد.